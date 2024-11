Rugby Allan | Contentissimo del ritorno in Nazionale c’è un bel clima

Leggi tutto su Sportface.it

Ultimo allenamento settimanale per l’Ital, che prosegue la preparazione verso il primo dei tre Test Match delle Autumn Nations Series. Laaffronterà sabato 9 novembre l’Argentina al Bluenergy Stadium di Udine alle 18.40, partita che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in chiaro su TV8. Al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti, la squadra guidata da Gonzalo Quesada ha svolto un allenamento collettivo. Tra gli assenti anche Tommaso, impegnato con Perpignan in Top14 questo weekend. Il trequarti azzurro, giocatore al momento in attività con più caps con la maglia dell’Italia, è rientrato nel gruppo dei giocatori convocati dopo l’ultima partita giocata all’esordio nel Sei Nazioni 2024 contro l’Inghilterra, match dopo il quale insieme allo staff tecnico aveva concordato una pausa dalinter