Redaelli | Regolamento e nuovi seggi scelte sbagliate

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) La novità di andare a votare nei centri sociali per eleggere iconsigli di quartiere non piace al centrodestra. "L’amministrazione ha cambiato almeno 4 sedi tradizionali dio con luoghi che riteniamo essere non consoni – osserva Michele, consigliere comunale d’opposizione (Fd’I) – perché non neutri, poiché per storia e tradizioni sono ricollegabili ad una sensibilità di centrosinistra. Non ci sembra giusto perché l’ultima trovata della maggioranza non garantisce a tutti gli elettore di votare serenamente".ha fortemente criticato il nuovo, approvato “faticosamente“ durante il consiglio comunale di metà ottobre. "L’assessore Della Dora può continuare a dire che le modifiche agevoleranno la democrazia – osserva–, ma se la matematica non è una opinione, è evidente invece il contrario".