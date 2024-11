Iltempo.it - "Piscina" di Trevi: la fontana è vuota, al suo posto una vasca. E la città si divide

(Iltempo.it - sabato 2 novembre 2024) Daa «» di. A causa del restauro in corso, in vista del Giubileo, è stato necessario prosciugare il monumento simbolo della Dolce Vita dove, per forza di cose, ora non si può più gettare la tradizionale monetina, amuleto a cui vengono affidate speranze e desideri. Ma per accontentare chi non vuole proprio rinunciare al lancio, il Comune ha ideato una soluzione che ha già diviso il pubblico: oltre gli alti pannelli che proteggono il cantiere, infatti, è comparsa unarettangolare piena d'acqua. Unaa tutti gli effetti, ed è qui che gli speranzosi lanciatori dovranno mirare finché lanon sarà di nuovo piena, al termine del restyling. «Si poteva evitare, visto che i lavori non dureranno molto" dice Sara, che osserva perplessa lo specchio d'acqua, "Mi sembra un'idea un po' kitsch, poco elegante».