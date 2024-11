Oasport.it - Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Malesia 2024: Bagnaia fuori, Martin vince e ha il Mondiale in tasca

Il Motoha visto proseguire oggi, sabato 2 novembre, il fine settimana del GP della, con la consuetache si è disputata sul circuito di Sepang, valida per la penultima tappa del calendario di. Vittoria per lo spagnolo Jorge, che precede il connazionale Marc Marquez, secondo, e l’italiano Enea Bastianini, terzo, mentre Francesco, cade. Con questo successo l’iberico si porta a +29 sull’azzurro nella classifica generale. Sesto posto per l’altro italiano a punti, Franco Morbidelli, preceduto dallo spagnolo Alex Marquez, quarto, e dal transalpino Fabio Quartararo, quinto. Settima piazza per il sudafricano Brad Binder, che chiude davanti all’australiano Jack Miller, ottavo, e lo spagnolo Pedro Acosta, nono.