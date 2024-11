Sport.quotidiano.net - Mannion-Olimpia, è la volta buona. Una scommessa azzurra in regia

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

La notte di Halloween è quella che riporta a Milano l’agognato successo in Eurolega, ma ancora di più le porta in dote Nicoin cabina diper il prosieguo di questa stagione e per le prossime due. Il weekend di fuoco si concluderà domani sul campo di Trento, dove in palio ci sarà il primo posto in classifica con i biancorossi impegnati contro la capolista, imbattuta della Serie A. La novità sul mercato, dunque, è quella dell’ormai ex playmaker di Varese, miglior realizzatore del campionato con 26.3 punti di media, ma atteso a Milano da un ruolo molto diverso. Da lui non dipenderà la sorte della squadra, ma dovrà essere bravo a spargere il suo talento nei momenti in cui ci sarà bisogno, quell’imprevedibilità che troppo spesso è mancata alla squadra in questi primi due mesi.