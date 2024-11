Sport.quotidiano.net - Maceratese. "Vincere a Fabriano per onorare Stefano»

"È stata una giornata toccante per tutta la squadra, ci è arrivata una forte energia che ora dovremo portare in campo". Matteo Nicolosi, difensore della, pensa a mercoledì pomeriggio quando i biancorossi si sono trovati a bordo campo per salutareTognetti, il tifoso scomparso, di fronte alla Curva da dove ogni domenica incitava la Rata. "Ora – aggiunge – abbiamo una motivazione in più". Alle 14.30 di domani i biancorossi affronteranno in trasferta ilCerreto. "Sarà una gara tosta, del resto in Eccellenza sono tutte così, noi andremo lì con le nostre convinzioni per portare a casa i 3 punti". Si sono disputate otto giornate e già qualcosa è stato detto. "Hanno ribadito – sottolinea il difensore – che l’Eccellenza è un campionato equilibrato, che ci sono tante squadre nel giro di pochi punti e non ci sono partite scontate".