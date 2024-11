Ilgiorno.it - Lombardia Film Commission, non ci fu danno erariale: saltano i risarcimenti

(Ilgiorno.it - sabato 2 novembre 2024) Milano – ”La Fondazionerisulta costituita da soggetti sia pubblici sia privati ed è destinata a operare in ambito privatistico per il perseguimento di finalità prevalentemente pubblicistiche, ma in un contesto operativo che non può essere assimilato a quello pubblicistico in quanto l’ente risulta privo di poteri autoritativi e di vincoli strutturali con le amministrazioni pubbliche che partecipano al suo sostentamento”. Di conseguenza, va esclusa “in radice la giurisdizione della Corte dei Conti a conoscere le vicende relative alle fattispecie di mala gestio verificatesi al suo interno, che devono rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario”.