Quifinanza.it - LinkedIn lancia Hiring Assistant, recruiting tramite intelligenza artificiale: cosa cambia

, social network professionale, accelera sul fronte dell’e punta su un nuovo tool:è l’algoritmo di ultima generazione ideato per automatizzare il processo di reclutamento del personale e la ricerca di nuove opportunità di lavoro. “Vogliamo rendereuno strumento centrale della nostra piattaforma”, afferma in una nota Erran Berger, vice presidente di. “Il fine è creare un’esperienza innovativa e risolvere i problemi concreti dei nostri membri e clienti”. Come funzionapuò generare job description e job profile partendo da semplici appunti, fare una scrematura dei cv per trovare i candidati ideali e avviare le prime interazioni con loro. In sintesi, automatizza i primi step del processo di ricerca e selezione del personale.