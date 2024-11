Anteprima24.it - Incontro sindaci caudini con Eav e Regione, Barone e Fucci (LEGA): “Finora solo chiacchiere e ritardi”

Tempo di lettura: 3 minuti“Apprendiamo che la, dopo la risposta all’interrogazione del capogruppo dellainSeverino Nappi, ha convocato idella città caudina per discutere deinella conclusione dei lavori della ferrovia Benevento-Napoli, via Valle Caudina. Seppure riteniamo questa riunione tardiva è in ogni caso positiva, speriamo però che si concluda con un qualche risultato e non con il solito nulla di fatto o ulteriori bugie e prese in giro di Eav”. Così il responsabile nazionale Coesione Territoriale e Zes dellaLuigie il responsabile regionale Infrastrutture e Trasporti del partito Vittorio. “Nella risposta all’interrogazione dellal’Eav, per il tramite della, ha scritto chiaramente che i lavori non si concluderanno prima di novembre 2025 e successivamente si avvierà il pre-esercizio.