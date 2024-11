Ilgiorno.it - Inchiesta hacker, spionaggio salva-carriera. Un dossier su ogni rivale: “Parlano male di me, cerca”

Leggi tutto su Ilgiorno.it

(Ilgiorno.it - sabato 2 novembre 2024) Milano – ”Han parlato malissimo di me () Mi tiri fuori tutto quello che avevamo sulla Vasco, e Sangalli?”. Una richiesta, rivolta nel 2022 dall’autosospeso presidente di Fondazione Fiera Milano Enrico Pazzali all’amministratore di Equalize ed ex poliziotto Carmine Gallo, che racconta il lungoaggio ai danni di due suoi rivali nella governance della fiera, nominati dalla Camera di commercio: Carlo Sangalli ed Elena Vasco, rispettivamente presidente e direttrice generale dell’ente camerale. Il motivo della necessità, per Pazzali, di ottenere materiale compromettente da usare contro di loro? È legato a “dinamiche interne” soprattutto al fatto che, come emerge dalle conversazioni intercettate dai carabinieri, Vasco e Sangalli si sarebbero opposti, intervenendo con il sindaco di Milano Giuseppe Sala, alla proposta avanzata da Pazzali di modificare lo statuto della Fiera.