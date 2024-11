Iltempo.it - Il nuovo Vaffa. Nella guerra Grillo-Conte accuse incrociate su chi volle Draghi

(Iltempo.it - sabato 2 novembre 2024) Il movimento sarà anche evaporato, come ha scritto lo stesso Beppe, rivendicando il diritto all'estinzione. Lui, però, l'ex comico va avanti imperterrito. Con quei suoi post improvvisi, o meglio "supercazzole", che lasciano sempre un po' l'amaro in bocca, insomma ci è o ci fa? Così anche ieri ha lasciato un segno: «Le persone che pensiamo siano vere, sono false». Una grande verità, d'accordo, ma si riferirà a Giuseppe, l'uomo con la pochette che vuole rilevare il M5S delle origini? Il garante detronizzato poi prosegue con la sua metafora filosofica: «spesso crediamo a idee false. Sappiamo un pò che sono false. Ma pensiamo che dovrebbero essere vere. Tutti. Siamo fatti così». Cita quindi esempi di credenze in cui facilmente si cade, pur sapendo che sono false, come la definizione di aloe vera. Si l'aloe e le creme anti vecchiaia, «Ero in una farmacia. Entra una signora.