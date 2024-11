F1 qualifiche GP Brasile oggi in tv | orari programma e come seguirle in diretta

Leggi tutto su Sportface.it

(Sportface.it - sabato 2 novembre 2024) La F1 raggiunge il circuito di Interlagos, dove va in scena il Gran Premio del. Si tratta del ventunesimo appuntamento del calendario 2024 del campionato e anche del quinto round sprint della stagione. L’atipicazione prevede che, nel weekend tra l’1 e il 3 novembre, vadano in scena una sessione di prove libere, duee due gare. La gara sprint andrà in scena sabato 2 novembre e sarà poi seguita, poche ore più tardi, dalletradizionali. VAI ALLATESTUALE L’appuntamento per leè alle 19:00 italiane. La sessione mette in palio la pole position e il tradizionale ‘ruotino’ Pirelli e deciderà la griglia di partenza della gara della domenica. La sessione sarà trasmessa insu Sky Sport Uno e Sky Sport F1, disponibili previo abbonamento, cosìsulle piattaforme streaming di Sky Go e di NOW. In alternativa, Sportface.