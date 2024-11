Justcalcio.com - Da Spalletti a Conte: l’essenza di un Napoli che cerca di ripetere la gloria

(Justcalcio.com - sabato 2 novembre 2024) 2024-11-01 20:37:52 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione: Fa due stagioniconin panchina, Ilsorprende alle squadre del Milan e con una stagione eccezionale hanno vinto lo ‘scudetto’ in modo molto solvente. Quest’anno, con Antonioin panchina, Voglionoquell’impresa con un inizio molto simile a quello di quella campagna. Ottimo investimento e ricongiungimento dicon Lukaku Questa stagione, Di Laurentis ha fatto un grande investimento con l’arrivo di giocatori come McTominay, Buongiorno, Neres o Gilmour, ma gli arrivi più importanti sono stati quelli della AAntonioe Romelu Lukakuche si sono rivisti da quando l’italiano ha tirato fuori la versione migliore dell’attaccante dell’Inter, tanto che il Chelsea lo ha riacquistato per 115 chili.