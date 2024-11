Beppe Grillo secondo Crozza | A Genova siamo diventati il Movimento 5 voti rivendico il diritto all’estinzione – Il video

Leggi tutto su Open.online

È un Mauriziocaustico quello che prende in giro il fondatore del5 Stellee l’attuale leader Giuseppe Conte. Durante l’ultima puntata di Fratelli di, andata in onda sul Nove, il comico genovese ha indossato i panni di, l’Elevato, ed è partito dal suo ultimo editoriale pubblicato sul suo blog per poi affrontare il crollo dei pentastellati nelle regionali in Liguria: «A, nel mio tempio,. Ai seggi non ci è andato nessuno», dice. «ildel», sostiene ancora il comico che cita l’articolo sulcompostabile di. «Sono come Abramo, prendo Isacco e lo sacrifico. Io, l’Eletto, tradito da una pecora. In nessuna religione del mondo è mai successo. Uno straccio di lupo l’aveva anche San Francesco. Io sono l’Elevato».