Bambini rubati. Minori sottratti all’altro genitore e portati via all’estero

E’ un triste copione, spesso taciuto, cha va in scena nel nostro Paese, almeno trecento volte l’anno. Sono circa trecento i casi dicontesi trattati ogni anno dalla Direzione generale per gli italianidalla Farnesina, anche se secondo gli esperti che si occupano del problema, il numero va moltiplicato almeno per tre, visto che solo una minoranza di casi finisce sotto la lente del Ministero. Accende i riflettori sulla questione, la storia raccontata dalla mamma del piccolo Ethan, Claudia Ciampa. La vicenda ha per protagonista il suo bambino di sette mesi, nato a Cincinnati (Usa), ma residente in Italia, a Piano di Sorrento (Na), con la madre e i suoi tre fratellini, con doppia cittadinanza, lo scorso 30 agosto, durante una vacanza, è stato sottratto dal padre e portato negli Usa senza che la madre sapesse nulla.