Zonawrestling.net - Zilla Fatu:”Mi piacerebbe avere un match contro John Cena, lui è una leggenda”

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Zonawrestling.net: Il figlio di Umaga,, si sta facendo un nome nel wrestling indipendente, in particolare nella promozione Reality of Wrestling di Booker T. Come membro dellaria dinastia Bloodline, il futuro disembra promettente. Infatti, ha anche espresso interesse per un incondurante il suo tour di ritiro.ha già annunciato che farà parte della transizione di RAW su Netflix e ha rivelato che le sue ultime apparizioni sul ring saranno alla Royal Rumble, Elimination Chamber e WrestleMania nel 2025. Invece diun solodi addio,affronterà un tour d’addio nel 2025, con diversi incontri che culmineranno nel suo ritiro dal ring a dicembre 2025.