ZERO Sievert: sopravvivere in un mondo brutale non è mai stato così soddisfacente

(Esports247.it - venerdì 1 novembre 2024)- Cosa succederebbe se Phil Connors di Groundhog Day non fosse mai riuscito a uscire dal suo loop temporale?, il gioco d’esordio di CABO Studio, sembra voler rispondere proprio a questa domanda e lo fa immergendoci in unche, al primo sguardo, potrebbe ingannarvi con la sua grafica retro che richiama il vecchio Grand Theft Auto (il primo capitolo proprio). Ma sotto quell’apparenza innocente si nasconde un’esperienza spietata, in cui ogni decisione può portarci alla gloria o alla morte. In, sei un sopravvissuto che deve avventurarsi fuori dal suo bunker per recuperare risorse, armi, e completare missioni in un paesaggio generato proceduralmente. Da bravo roguelike, ti costringe a ripartire daa ogni morte, lasciandoti alle prese con mappe imprevedibili, nemici incazzatissimi, e una crescente voglia di rivalsa.