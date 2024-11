Zonawrestling.net - WWE: In società pensano che Becky Lynch tornerà

Leggi tutto su Zonawrestling.net

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Zonawrestling.net:, una delle più importanti superstar della WWE degli ultimi anni, si trova attualmente in una situazione contrattuale particolare che ha generato diverse speculazioni sul suo futuro nel wrestling. L’Ultima Apparizione in WWE e la Pausa L’ultima apparizione di The Man risale all’episodio di Raw del 27 maggio, dove non è riuscita a conquistare il Women’s World Championship in un match contro Liv Morgan. Da quel momento,è sparita dagli schermi televisivi, una decisione legata alla scadenza del suo contratto con la WWE. La Situazione Contrattuale Attuale Secondo quanto riportato da Fightful Select, la situazione contrattuale dirimane invariata. Nonostante sia tecnicamente free agent, sia la superstar che la WWE prevedono un suo eventuale ritorno nella federazione di Stamford.