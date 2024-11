VIDEO / Elezioni USA, gli Avengers di nuovo insieme per sostenere Kamala Harris - VIDEO / Elezioni USA, gli Avengers di nuovo insieme per sostenere Kamala Harris Robert Downey Jr, Chris Evans, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Danai Gurira, Don Cheadle e Paul Bettany hanno lanciato un VIDEO di sostegno ai democratici Golssip.it - VIDEO / Elezioni USA, gli Avengers di nuovo insieme per sostenere Kamala Harris Leggi tutto su Golssip.it (Golssip.it - venerdì 1 novembre 2024)USA, glidiperRobert Downey Jr, Chris Evans, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Danai Gurira, Don Cheadle e Paul Bettany hanno lanciato undi sostegno ai democratici

Gli Avengers si riuniscono per Kamala Harris: il video di endorsement

Alla lunga lista di celebrità di Hollywood che voterà Kamala Harris alle elezioni Usa 2024, si aggiunge un'intera squadra di supereroi. Il cast dei film Marvel "Avengers" ha condiviso un video di ...

