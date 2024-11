Va in cassa con due birre (e il resto nello zaino): denunciata - Si è presentata alle casse dell’Eurospin di via Renon a Bolzano pronta a pagare solo due lattine di birra; peccato che, il resto della spesa, fosse nascosto nel suo zaino. È quanto accaduto nella serata di giovedì 31 ottobre con una 30enne bolzanina, volto già noto alle forze dell’ordine Trentotoday.it - Va in cassa con due birre (e il resto nello zaino): denunciata Leggi tutto su Trentotoday.it (Trentotoday.it - venerdì 1 novembre 2024)- Si è presentata alle casse dell’Eurospin di via Renon a Bolzano pronta a pagare solo due lattine di birra; peccato che, ildella spesa, fosse nascosto nel suo. È quanto accaduto nella serata di giovedì 31 ottobre con una 30enne bolzanina, volto già noto alle forze dell’ordine

