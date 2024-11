Uliano (Fim Cisl): “Stallo sul rinnovo del contratto metalmeccanico, così si va alla rottura. Automotive? I tagli pessima notizia” (Di venerdì 1 novembre 2024) Bergamo. “Le risposte che Federmeccanica ci ha dato nell’ultimo incontro del 10 ottobre non sono state quelle che ci aspettavamo. Se nel prossimo incontro non ci sarà un cambiamento noi siamo pronti ad andare alla rottura”: così Ferdinando Uliano, segretario nazionale della Fim Cisl, riassume il momento di forte Stallo che sta vivendo la trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore metalmeccanico. Lo ha fatto a margine del direttivo provinciale della categoria del sindacato di via Carnovali, convocato proprio per aggiornare delegati e rappresentanti bergamaschi sul tema. “Sui temi del salario la nostra controparte non ha scritto alcuna cifra – ha aggiunto Uliano – Siamo quindi lontanissimi dalla nostra richiesta di aumento mensile di 280 euro. Leggi tutto su Bergamonews.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Bergamo. “Le risposte che Federmeccanica ci ha dato nell’ultimo incontro del 10 ottobre non sono state quelle che ci aspettavamo. Se nel prossimo incontro non ci sarà un cambiamento noi siamo pronti ad andare”:Ferdinando, segretario nazionale della Fim, riassume il momento di forteche sta vivendo la trattativa per ildelcollettivo nazionale di lavoro del settore. Lo ha fatto a margine del direttivo provinciale della categoria del sindacato di via Carnovali, convocato proprio per aggiornare delegati e rappresentanti bergamaschi sul tema. “Sui temi del salario la nostra controparte non ha scritto alcuna cifra – ha aggiunto– Siamo quindi lontanissimi dnostra richiesta di aumento mensile di 280 euro.

