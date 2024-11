della Corea del Nord ha dichiarato che Pyongyang è pronta a fornire sostegno e assistenza alla Russia nel conflitto ucraino. “Vi assicuriamo ancora una volta che fino al giorno della vittoria saremo sempre saldamente al fianco dei nostri compagni russi”, ha dichiarato Choi Son Hee durante i colloqui con il Ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, come riporta Interfax. “Fin dall’inizio dell’operazione militare speciale, il presidente della Repubblica Democratica Popolare di Corea Kim Jong-un ha dato istruzioni di non guardare indietro a nessuno e di sostenere e fornire assistenza all’esercito russo e al popolo russo con coerenza e forza”, ha aggiunto la ministra. Ha osservato che gli Stati Uniti e i Paesi occidentali, fornendo armi a Kiev, “stanno cercando di scatenare una guerra a lungo termine in Ucraina contro la Russia”. Lapresse.it - Ucraina, Corea del Nord: “Al fianco della Russia fino alla vittoria” Leggi tutto su Lapresse.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lapresse.it: La ministra degli Esteridelha dichiarato che Pyongyang è pronta a fornire sostegno e assistenzanel conflitto ucraino. “Vi assicuriamo ancora una volta cheal giornosaremo sempre saldamente aldei nostri compagni russi”, ha dichiarato Choi Son Hee durante i colloqui con il Ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, come riporta Interfax. “Fin dall’inizio dell’operazione militare speciale, il presidenteRepubblica Democratica Popolare diKim Jong-un ha dato istruzioni di non guardare indietro a nessuno e di sostenere e fornire assistenza all’esercito russo e al popolo russo con coerenza e forza”, ha aggiunto la ministra. Ha osservato che gli Stati Uniti e i Paesi occidentali, fornendo armi a Kiev, “stanno cercando di scatenare una guerra a lungo termine incontro la”.

