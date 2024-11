Gaeta.it - Trieste al centro della musica europea: il Conservatorio Tartini lancia un master congiunto

(Di venerdì 1 novembre 2024) Facebook WhatsApp Twittersi afferma sempre di più come un punto di riferimento per l’alta formazionele, non solo in Italia, ma anche a livello europeo. Grazie all’impegno del, la città ha dato vita a importanti iniziative che rafforzano il valore dell’educazionele e ampliano le opportunità per gli studenti del settore. Recentemente, ilha ufficializzato il suo primo Jointdegree of guitar – Performing arts, un programma di studi che consente agli studenti di ottenere un diploma accademico di II livello in chitarra. Questo titolo ha un valore equivalente a una laurea magistrale, riconosciuto sia in Italia che in Serbia, rendendolo un traguardo significativo.