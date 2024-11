Spolverato e Gatta sfidano la censura, ma il web ride: “Senti le onde” - Ieri sera al Grande Fratello hanno festeggiato la notte degli orrori, ma qualcuno deve aver frainteso e invece ha dato vita ad uno spettacolino che definire cringe sarebbe riduttivo. Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno messo in scena una roba a metà tra la recita scolastica e un tributo alla performance art. I due hanno iniziato a guardarsi negli occhi per diversi minuti senza dire una parola (sarà stato uno omaggio a Marina Abramovic?), poi lui l’ha portata al centro del giardino, ha preso le sue mani e ha iniziato a parlare di energie e onde (in questo caso sarà stata una citazione al maestro Alex Belli o a Dragon Ball?): “Chiudi gli occhi. Senti Shaila, Senti qui, Senti! Senti qui che forte! Lo Senti Shaila? Lo Senti Shaila quanto è forte? Questa cosa qui è unica, sono onde. Dammi la mano, mettila qui, Senti, ma Senti che forte. Shaila respira sulla tua mano. Biccy.it - Spolverato e Gatta sfidano la censura, ma il web ride: “Senti le onde” Leggi tutto su Biccy.it (Biccy.it - venerdì 1 novembre 2024)- Ieri sera al Grande Fratello hanno festeggiato la notte degli orrori, ma qualcuno deve aver frainteso e invece ha dato vita ad uno spettacolino che definire cringe sarebbe riduttivo. Shailae Lorenzohanno messo in scena una roba a metà tra la recita scolastica e un tributo alla performance art. I due hanno iniziato a guardarsi negli occhi per diversi minuti senza dire una parola (sarà stato uno omaggio a Marina Abramovic?), poi lui l’ha portata al centro del giardino, ha preso le sue mani e ha iniziato a parlare di energie e(in questo caso sarà stata una citazione al maestro Alex Belli o a Dragon Ball?): “Chiudi gli occhi.Shaila,qui,qui che forte! LoShaila? LoShaila quanto è forte? Questa cosa qui è unica, sono. Dammi la mano, mettila qui,, mache forte. Shaila respira sulla tua mano.

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta: polemiche e festeggiamenti nel Grande Fratello

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta al centro di polemiche nel Grande Fratello: accuse di comportamenti scorretti, insinuazioni su una relazione fittizia e censura durante i festeggiamenti di Halloween.

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta: tra polemiche e passione al Grande Fratello

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sono diventati i protagonisti indiscussi di questa ... insinuando che ci fosse una sorta di collusione con la produzione. Accuse e censura nella casa Le polemiche non ...

Shaila Gatta e Lorenzo, zero tatto per Helena e Javier al Grande Fratello/ La passione è troppa? Censurati

Shaila Gatta e Lorenzo troppo passionali al Grande Fratello? Scatta la censura e anche molte critiche, non hanno avuto tatto per Helena e Javier.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato da censura al Grande Fratello: ecco le frasi volgari e i video espliciti

Fratello, Shaila fa l’amore con Lorenzo e svela: “Mi sto innamorando”. Ma i social l’asfaltano L'ex velina ha… Leggi ...