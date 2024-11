Oasport.it - Slittino, 21 azzurri convocati per il prossimo raduno di allenamento ad Altenberg

Leggi tutto su Oasport.it

(Oasport.it - venerdì 1 novembre 2024)- Prosegue il percorso di avvicinamento alle prime gare della stagione 2024-2025 per la Nazionale italiana di, che si appresta ad affrontare un nuovo blocco di allenamenti ad. Glifaranno ritorno nella località tedesca (sede del precedente, concluso domenica 27 ottobre) domenica 3 novembre per un ulteriore stage di cinque giorni fino a giovedì 7. Il direttore tecnico Armin Zöggeler ha svelato la lista dei 21 atleti delle squadre Coppa del Mondo, Junior e Giovaniper. In campo maschile sono stati selezionati Dominik Fischnaller, Ivan Nagler, Fabian Malleier, Emanuel Rieder, Leon Felderer, Alex Gufler, Simon Kainzwaldner, Lukas Peccei, Philipp Brunner, Leon Haselrieder, Manuel Weissensteiner e Leo Hinterreger.