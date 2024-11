Sequestrate due aziende edili pontine per presunto legami con la Mafia

Leggi tutto su Dayitalianews.com

Sequestro di Due Societàsu Ordine della DDA La Polizia di Stato di Latina ha eseguito ieri un sequestro preventivo disposto dalla Direzione Distrettuale Anti(DDA) della Procura di Roma, coinvolgendo due società operanti nel settore dell'zia: la "Professionals at Work s.r.l." e la "Edil Gallo s.r.l.s.". Questo intervento si inserisce in una più ampia attività investigativa riguardante le infiltrazioni mafiose nell'economia locale, con particolare attenzione agli incentivi legati al Superbonus 110%. Collegamenti con Organizzazioni Mafiose Locali e Nazionali L'operazione rappresenta un seguito delle misure cautelari eseguite l'11 luglio scorso dagli investigatori della Squadra Mobile, in cui sono stati coinvolti cinque soggetti accusati di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.