Sciopero indetto dalla Flc Cgil. Docenti e personale ATA hanno manifestato a Roma, davanti al Ministero dell'Istruzione e del Merito, per protestare contro la Legge di Bilancio 2025. L'articolo Sciopero scuola, scontro politico sulla protesta. Bucalo (FdI): “La scarsa partecipazione è segno di approvazione della nostra politica”. L’opposizione risponde: “Tagli e scelte irresponsabili, volete smantellare la scuola” . Leggi tutto su Orizzontescuola.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Orizzontescuola.it: Il 31 ottobre è stato il giorno delloindetto dalla Flc Cgil. Docenti e personale ATA hanno manifestato a Roma, davanti al Ministero dell'Istruzione e del Merito, perre contro la Legge di Bilancio 2025. L'articolo(FdI): “Ladi”.: “la” .

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:sulla protesta. Bucalo (FdI): “La scarsa partecipazione è segno di approvazione della nostra politica”. L’opposizione risponde: “Tagli e scelte irresponsabili, volete smantellare la”; Lodei lavoratori delle scuole di Roma. Docenti e studenti sotto al ministero; Stop alloin Israele,fra Biden e Netanyahu sull'accordo per gli ostaggi; Docenti contro Valditara, ècon la preside: "No all'utilizzodella";generale in Italia: Landini, “Difenderemo il nostro diritto”;. Cgil e Uil confermano lo. Salvini precetta: protesta ridotta a 4 ore; Approfondisci 🔍

Sciopero lavoratori scuola e università, "Oggi solo l'inizio"

(msn.com)

In piazza per chiedere più tutele lavorative e maggiori fondi per ricerca nelle scuole e nelle università. Manifestazioni a Roma e in altre città ...

In un liceo di Roma gli studenti scioperano contro la preside: "La scuola trasformata in caserma"

(romatoday.it)

Dopo le tensioni seguite all'esposizione delle bandiere palestinesi sulle finestre della scuola, gli attivisti del collettivo Ludus Righi lanciano la mobilitazione ...

Sciopero scuola e università giovedì 31 ottobre: proteste, manifestazioni e flash mob in 40 città. I motivi (e chi si fermerà)

(msn.com)

Scuola, tornano gli scioperi. Giovedì 31 ottobre il comparto si fermerà per uno sciopero generale proclamato da Flc Cgil con manifestazioni, presìdi e flash mob in ...

Sciopero scuola 31 ottobre, la Flc Cgil in piazza in tutta Italia. Adesione per Istruzione e Ricerca del 2%

(orizzontescuola.it)

Docenti e personale ATA hanno manifestato davanti al Ministero dell'Istruzione il 31 ottobre, in concomitanza con la festa di Halloween, per protestare contro la Legge di Bilancio 2025. Le principali ...