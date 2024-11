Ilfattoquotidiano.it - Scarpinato denuncia: “Stragi di mafia? La maggioranza ignora le piste che portano a casa loro, vogliono riscrivere la storia”

(Ilfattoquotidiano.it - venerdì 1 novembre 2024)- “Il tema dellenon riguarda il passato ma è di scottante attualità. Dietro leneofasciste ci sono pezzi dello Stato italiano. Per decenni apparati dello Stato hanno operato per depistare e occultare. E’ drammatico che non possiamo raccontarci questacome unadel passato. Il passato non passa”. Lo ha detto Roberto, senatore del Movimento 5 stelle e membro della commissione Anti, nella conferenza stampa ‘Quale anti?’ che si è tenuta in Senato. “Si vuole utilizzare il bastone del comando perla“. “Ho depositato una memoria di 57 pagine in cui ho indicato tutti i buchi neri delle, indicando alcuneda seguire. Risultato? Ho sentito ostracismo e un’insofferenza nei miei confronti. Hanno parlato di un mio conflitto d’interesse, hanno tentato di buttarmi fuori.