Resident Evil | Welcome to Raccoon City tutto quello che c’è da sapere sul film

Settimo capitolo nonché reboot della saga di Resident Evil, Resident Evil: Welcome to Raccoon City si distingue notevolmente dai film precedenti diretti da Paul W. S. Anderson e interpretati da Milla Jovovich, proponendo come protagonisti i personaggi principali del franchise e traendo ispirazione in particolare dal primo e dal secondo capitolo della saga videoludica. Questo nuovo film, inoltre, conta principalmente su una forte componente horror, contrariamente a quanto visto nei precedenti capitoli invece più incentrati sull'azione. Si è dunque sostanzialmente deciso con questo nuovo film di tornare alle origini, offrendo ai fan qualcosa di maggiormente vicino agli amati videogiochi.

