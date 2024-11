Dilei.it - Reazione a Catena, Pino Insegno vicino all’addio? La replica

L'avventura disi sta per concludere. E dire che era ripresa con il favore del pronostico: il conduttore e doppiatore romano ha infatti ripreso in mano uno dei programmi che ha presentato con maggiore successo, certo che i risultati sarebbero stati ottimali come quelli passati. Eppure, non è andata così. I numeri non gli danno ragione, nonostante la passione che ci mette ogni sera, e Rai avrebbe iniziato a pensare al nome di un sostituto organizzando i primi provini per la stagione ventura del quiz di Rai1. Per il momento non c'è niente di certo, almeno sulla figura che potrebbe prendere il nome di, ma che siamo prossimi a un cambio della guardia appare ormai inevitabile.perde, chi lo sostituisce Secondo quanto riporta Dagospia, i provini per la sostituzione disarebbero già iniziati.