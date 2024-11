Potara | Un po’ di dissenso fa bene

Leggi tutto su Funweek.it

Sono diventati il caso di X Factor 2024, pur non essendo arrivati alle fase live del programma: eppure non c'è puntata in cui inon vengano nominati almeno una volta. Divisivi – e proprio per questo interessanti – Giuseppe Panza (in arte Deku) e Gioele Di Tommaso (in arte Jo Lizard) hanno portato alle audizioni il loro stile unico, che ora ha anche un nome: Bubble Pop, come il titolo del loro singolo disponibile dal 25 ottobre. Ce lo ha raccontato Gioele. Partiamo da Bubble Pop: un singolo che porta il nome anche del genere che ipropongono. È un manifesto?«Il brano prende il titolo dal genere che abbiamo coniato. Ci sono due linee da seguire. Una è più tecnica ed è legata al sound, a produzioni nostre che richiamano un po' lo scoppiare di una bolla tramite la sintesi e il sound elettronico caratterizzato da questi stacchi. Questa è la parte un po' più noiosa, da nerd.