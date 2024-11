Ilfattoquotidiano.it - Neonato di 24 giorni morto di pertosse, ecco cos’è questa malattia infettiva e i sintomi da non sottovalutare: “Importante vaccinare le madri in gravidanza”

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilfattoquotidiano.it: La notizia della morte di undi 24a Montebelluna in provincia di Treviso a causa dellariporta sotto i riflettori unadi cui non si percepiva particolare gravità. Parliamo di unadi origine batterica molto contagiosa, causata dal batterio Bordetella pertussis. Laviene inserita tra le malattie infantili, come la rosolia, il morbillo, la varicella e la parotite, e colpisce soprattutto i bambini sotto i 5 anni. IL’uomo è l’unico canale di trasmissione dellache avviene per via aerea, probabilmente attraverso goccioline di saliva diffuse nell’aria quando il malato tossisce. All’inizio deilasi presenta con una tosse lieve, accompagnata da qualche linea di febbre e abbondanti secrezioni nasali: è la fase catarrale, che dura da 1 a 2 settimane.