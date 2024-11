Muro sul Fiora a Montalto il sindaco | A lavoro per la gestione dei varchi e dell’idrovora

Montalto di Castro, 1 novembre 2024 – “Stiamo lavorando su tutti i fronti per trovare la migliore soluzione per la gestione dei varchi e dell’idrovora presenti nella costruzione del Muro sul Fiora“. Lo dichiara in una nota Emanuela Socciarelli, sindaco di Montalto di Castro. “I nostri sforzi sono concentrati sull’evitare un disagio per tutti i montaltesi. Nella giornata del 24 ottobre – spiega la prima cittadina – la ditta che sta svolgendo i lavori al cantiere ha posiziona le paratie mobili a chiusura dei varchi, senza dare alcun preavviso all’amministrazione comunale, alla Capitaneria di Porto e ai concessionari, impedendo a chiunque l’accesso alla sponda del fiume. Gli utenti del rimessaggio e i membri del club nautico non sono potuti arrivare alla banchina e all’attracco per utilizzare barche, alcune delle quali rimaste sul fiume. Leggi tutto su Ilfaroonline.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilfaroonline.it:di Castro, 1 novembre 2024 – “Stiamo lavorando su tutti i fronti per trovare la migliore soluzione per ladeipresenti nella costruzione delsul“. Lo dichiara in una nota Emanuela Socciarelli,didi Castro. “I nostri sforzi sono concentrati sull’evitare un disagio per tutti i montaltesi. Nella giornata del 24 ottobre – spiega la prima cittadina – la ditta che sta svolgendo i lavori al cantiere ha posiziona le paratie mobili a chiusura dei, senza dare alcun preavviso all’amministrazione comunale, alla Capitaneria di Porto e ai concessionari, impedendo a chiunque l’accesso alla sponda del fiume. Gli utenti del rimessaggio e i membri del club nautico non sono potuti arrivare alla banchina e all’attracco per utilizzare barche, alcune delle quali rimaste sul fiume.

Muro sul Fiora, Socciarelli: «Serve programmare l'affidamento della gestione delle paratie mobili»

MONTALTO - I lavori per il muro sul Fiora creano disagi ai montaltesi. La sindaca Socciarelli sbotta contro la Regione rea di non aver comunicato per tempo la chiusura dei varchi. «Stiamo lavorando su ...

Muro sul Fiora, Socciarelli: "Serve programmare l'affidamento della gestione delle paratie mobili per evitare disagi ai montaltesi"

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – «Stiamo lavorando su tutti i fronti per trovare la migliore soluzione per la gestione dei varchi e dell'idrovora presenti nella costruzione del muro sul Fiora». Lo d ...

