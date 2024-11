Meteo.it, questo primo scorcio di novembre sarà caratterizzato da sole e temperature insolitamente miti, specialmente nelle regioni di montagna e al Centro-Sud. Dominio dell’Anticiclone Africano L’anticiclone africano continuerà a dominare l’Italia, almeno fino a mercoledì della prossima settimana, con cieli azzurri e un clima mite su quasi tutto il Paese. A partire da domenica, tuttavia, venti da est, più freschi e meno umidi, potrebbero portare un leggero calo delle temperature, riducendo di 2-3°C le massime ma contribuendo a diradare le nebbie in Val Padana e ridurre lo smog. Thesocialpost.it - Meteo ponte Ognissanti, caldo per i vacanzieri ma domenica torna il gelo Leggi tutto su Thesocialpost.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Thesocialpost.it: Nonostante l’arrivo di novembre, il clima sull’Italia rimane estivo: le temperature sono ben sopra la media, con un incremento di circa 8°C rispetto al normale sulle Alpi. Secondo Antonio Sanò, fondatore del sito iL.it, questo primo scorcio di novembre sarà caratterizzato da sole e temperature insolitamente miti, specialmente nelle regioni di montagna e al Centro-Sud. Dominio dell’Anticiclone Africano L’anticiclone africano continuerà a dominare l’Italia, almeno fino a mercoledì della prossima settimana, con cieli azzurri e un clima mite su quasi tutto il Paese. A partire da, tuttavia, venti da est, più freschi e meno umidi, potrebbero portare un leggero calo delle temperature, riducendo di 2-3°C le massime ma contribuendo a diradare le nebbie in Val Padana e ridurre lo smog.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:conanomalo, dominio dell'Anticiclone;anomalo con ?l'anticiclone per ildi. Ma da domenica torna il freddo;Italia,anomalo con ?l'anticiclone per ildi1 novembre: la previsione aggiornata;anomalo con l'anticiclone suldi: è novembre ma sembra giugno. Quando finirà;, ondata dianomalo: sole e temperature in rialzo. Ecco dove: le previsioni; Approfondisci 🔍

Meteo, caldo anomalo con l'anticiclone per il ponte di Ognissanti. Ma da domenica torna il freddo

(msn.com)

Meteo, ancora caldo anomalo e bel tempo per il ponte di Ognissanti. Giornate stabili e in prevalenza soleggiate sono favorite dall'anticiclone, che sta proteggendo l'Italia. Come riporta 3bmeteo, per ...

Meteo, caldo anomalo con l'anticiclone sul Ponte di Ognissanti: è novembre ma sembra giugno. Quando finirà

(leggo.it)

Novembre è arrivato, ma il freddo si fa ancora attendere. L'anticiclone si è ormai insediato sull'Europa centrale e meridionale e sta proteggendo l'Italia, favorendo ...

Meteo Italia, caldo anomalo con l'anticiclone per il ponte di Ognissanti

(ilmattino.it)

Ancora caldo anomalo e bel tempo per il ponte di Ognissanti. Giornate stabili e in prevalenza soleggiate sono favorite dall'anticiclone, che sta proteggendo l'Italia. Come riporta ...

Meteo, novembre al via con l'anticiclone: sole, caldo anomalo e qualche nebbia

(meteo.it)

Durante tutto il Ponte di Ognissanti sull’Italia insisterà l’alta pressione, che garantirà tempo nel complesso soleggiato, piogge quasi del tutto assenti, presenza di nebbie nelle ore notturne e del p ...