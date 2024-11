Oasport.it - Marc Marquez: “Non il mio miglior venerdì dell’anno, devo ancora trovare il giusto feeling”

Non ha troppa voglia di sorridereal termine delle pre-qualifiche del Gran Premio della Malesia, diciannovesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Il portacolori del team Ducati Gresini, infatti, non ha vissuto unsemplice, con una GP23 che non ha dato le risposte attese. Il Cabroncito, quindi, ha centrato la top10 solamente nell'ultimo minuto del turno, beffando Pedro Acosta per pochi millesimi. Iltempo porta la firma di Francesco Bagnaia con un strepitoso 1:57.679 e appena 50 millesimi di margine su Jorge Martin (finito poi nella ghiaia malese), mentre si ferma al terzo posto un solido Enea Bastianini a 198. Quarta posizione per un redivivo Maverick Vinales a 462 millesimi, quinta per Alexa 617, mentre è sesto un positivo Fabio Quartararo a 624.