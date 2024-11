Terzotemponapoli.com - Mandorlini: “Atalanta difficile da affrontare per tutti”

Andrea, ex allenatore e calciatore dell'è intervenuto a "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio. Per il tecnicoda, ma grande crescita del Napoli con Antonio Conte.ha detto anche la sua sulla corsa Scudetto. Di seguito le sue parole. Pergara con l'di Gasperini insidiosa "Assolutamente sì, sotto la guida di Gasperini l'sta ottenendo risultati straordinari. Quindi sicuramente é una squadra molto insidiosa,dasia per il Napoli che per tutte le squadre".su Conte "Antonio ha le sue idee. All'inizio giocava con la difesa a 3, poi ha modificato. Questo fa parte delle sue qualità, Conte riesce a modificare l'assetto tattico anche in base all'avversario.