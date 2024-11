Sergio Brogiato vive con la moglie e i due figli a San Mauro Torinese. Il 29 ottobre scorso ha accompagnato la moglie al lavoro in auto: a un certo punto è sceso dalla vettura e da allora non ha più dato sue notizie. Fanpage.it - Litiga con la moglie, scende dall’auto e scompare nel nulla: si cerca Sergio Brogiato Leggi tutto su Fanpage.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Fanpage.it:vive con lae i due figli a San Mauro Torinese. Il 29 ottobre scorso ha accompagnato laal lavoro in auto: a un certo punto è sceso dalla vettura e da allora non ha più dato sue notizie.

Litiga con la moglie, scende dall’auto e scompare nel nulla: si cerca Sergio Brogiato

Sergio Brogiato vive con la moglie e i due figli a San Mauro Torinese. Il 29 ottobre scorso ha accompagnato la moglie al lavoro in auto: a un certo punto è sceso dalla vettura e da allora non ha più ...

Litiga con la moglie, scende dall’auto e scompare: paura per Sergio

Torino – Un momento di tensione, una lite in auto e poi il silenzio. Sono ormai passati due giorni dalla scomparsa di Sergio Brogiato, 52 anni, di San ...

Torino, litiga con la moglie, scende dall'auto e scompare. Dopo 2 giorni anche «Chi l'ha visto?» cerca Sergio Brogiato. «Aiutateci a trovarlo»

Il 52 anni di San Mauro Torinese sarebbe privo di soldi documenti e cellulare. Nessuna traccia di lui da martedì dopo la scomparsa in centro a Torino. L'appello della donna e dei figli ...

