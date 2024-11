La catastrofe in Spagna è (anche) una lezione per l’Ue - In Spagna le vittime hanno superato quota 200 e 120mila sono gli sfollati per la furia della Dana che si è abbattuta sulla regione di Valencia. Un bilancio ancora parziale perché le autorità affermano esplicitamente che è stato solo avviato e chissà quando si concluderà il recupero di centinaia di veicoli bloccati nelle strade ricoperte La catastrofe in Spagna è (anche) una lezione per l’Ue L'Identità. Lidentita.it - La catastrofe in Spagna è (anche) una lezione per l’Ue Leggi tutto su Lidentita.it (Lidentita.it - venerdì 1 novembre 2024)- Inle vittime hanno superato quota 200 e 120mila sono gli sfollati per la furia della Dana che si è abbattuta sulla regione di Valencia. Un bilancio ancora parziale perché le autorità affermano esplicitamente che è stato solo avviato e chissà quando si concluderà il recupero di centinaia di veicoli bloccati nelle strade ricoperte Lainè () unaperL'Identità.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Disastro a Valencia, oltre 200 morti e 120mila sfollati. Allarme meteo rosso a Huelva, in Andalusia - Il servizio Tg2 dentro il quartiere La Torre, Valencia; Alluvione in, le notizie di oggi in diretta | Almeno 205 morti, allerta rossa in Andalusia. «Trovate delle vittime intrappolate nelle auto in un tunnel»;, alluvione mostra la "nuova normalità" della crisi del clima; L’alluvione di Valencia e il precedente del 1957: «Troppo cemento, così la Natura si ribella»;, decine di morti e devastazione a Valencia provocati dal maltempo; Valencia, storia di un disastro annunciato: in poche ore, la pioggia di un intero anno; Approfondisci 🔍

“La catastrofe Spagna possibile anche in Italia, salvi per caso”: a dirlo gli esperti Anbi

(dire.it)

‘Quanto sta accadendo in Spagna è un ammonimento per tutti, perché solo la casualità meteorologica ha evitato che la già grave alluvione nel Bolognese non sia stata una catastrofe simile ... esondato ...

Perché la catastrofe di Valencia è anche politica

(editorialedomani.it)

Aumenta il bilancio delle vittime. Il 9 novembre i sindacati in piazza: nel mirino il presidente Mazón che ha cancellato l’ente per le emergenze e non ha dato l’allarme ...

Alluvione in Spagna, la scrittrice Rosa Montero: «Allarmi ignorati e allerta in ritardo: si potevano salvare moltissime vite»

(corriere.it)

Mancano le parole per commentare ciò che sta accadendo nella provincia di Valencia, ma forse Rosa Montero, passionale ed eclettica autrice spagnola di romanzi distopici come «Lacrime nella pioggia» e ...

Spagna, il bilancio delle vittime continua a salire e si scava ancora nel fango a caccia dei dispersi: «Sono decine»

(lasicilia.it)

Il bilancio delle vittime nell’alluvione in Spagna fa sempre più paura. L’ultimo aggiornamento ufficiale parla di almeno 158 morti confermati, ma intanto si continuano a cercare dispersi, che secondo ...