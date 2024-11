La Cassazione: “Le agenzie di viaggio possono trasportare i turisti sui propri mezzi” (Di venerdì 1 novembre 2024) Firenze, 1 novembre 2024 – “Una sentenza storica”. Le agenzie di viaggio possono impiegare i propri mezzi, autovetture immatricolate ad uso proprio, ovvero auto e van fino a nove posti, per trasportare i propri clienti, e quindi i turisti, nel corso di una escursione organizzata. Lo ha stabilito una sentenza della Corte di Cassazione, come rende noto Fiavet Toscana, federazione regionale delle agenzie di viaggio aderente a Confcommercio. "È un sentenza storica, una rivoluzione dei trasporti”, commenta la federazione. "Tutto è iniziato nel 2018, quando un agente di viaggio è stato multato dai vigili del Comune di Siena per aver utilizzato il proprio nove posti per trasportare i clienti durante un'escursione. Lanazione.it - La Cassazione: “Le agenzie di viaggio possono trasportare i turisti sui propri mezzi” Leggi tutto su Lanazione.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Firenze, 1 novembre 2024 – “Una sentenza storica”. Lediimpiegare i, autovetture immatricolate ad usoo, ovvero auto e van fino a nove posti, perclienti, e quindi i, nel corso di una escursione organizzata. Lo ha stabilito una sentenza della Corte di, come rende noto Fiavet Toscana, federazione regionale dellediaderente a Confcommercio. "È un sentenza storica, una rivoluzione dei trasporti”, commenta la federazione. "Tutto è iniziato nel 2018, quando un agente diè stato multato dai vigili del Comune di Siena per aver utilizzato ilo nove posti peri clienti durante un'escursione.

La Cassazione: “Le agenzie di viaggio possono trasportare i turisti sui propri mezzi”

Lo rende noto la federazione regionale delle agenzie di viaggio Fiavet Toscana: “Una sentenza storica. Tutto è iniziato nel 2018 quando un agente di viaggio è stato multato dai vigili nel Comune di Si ...

