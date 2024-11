Oasport.it - Jasmine Paolini alla vigilia delle WTA Finals: “Giocando il doppio con Errani sono migliorata tanto”

(Oasport.it - venerdì 1 novembre 2024)è unaprotagoniste più atteseWTA2024, in programma a Riad (in Arabia Saudita) dal 2 al 9 novembre. La giocatrice azzurra, n.4 del ranking mondiale, si è infatti qualificata per la prestigiosa kermesse di fine stagione sia in singolare che in, con Sara. “Cerco di concentrarmi e insieme di divertirmi, è importante riconoscere dovearrivata. È una competizione straordinaria, è un privilegio essere qui.felice di competere in singolo e“, le sue parole in conferenza stampa. Sull’importanza delper la sua crescita in singolare: “Mi aiuta tantissimo, non penso sia casuale che questi risultati siano arrivati tutti insieme. Ho iniziato a giocare ilogni settimana eanche in singolare. Sara penso mi aiuti molto. Le faccio tante domande.