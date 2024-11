In due su uno scooter escono di strada, muore 20enne ferito l'amico (Di venerdì 1 novembre 2024) Un 20enne morto e un suo amico ferito e ricoverato all'ospedale di Borgo Trento dove è stato dichiarato fuori pericolo. I due giovani erano in sella allo scooter uscito di strada questa notte, 1 novembre, a Pescantina. Un incidente mortale rilevato dagli agenti della polizia stradale, i quali Veronasera.it - In due su uno scooter escono di strada, muore 20enne ferito l'amico Leggi tutto su Veronasera.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Unmorto e un suoe ricoverato all'ospedale di Borgo Trento dove è stato dichiarato fuori pericolo. I due giovani erano in sella allouscito diquesta notte, 1 novembre, a Pescantina. Un incidente mortale rilevato dagli agenti della poliziale, i quali

