Isaechia.it - Grande Fratello, Shaila e Lorenzo contro (quasi tutti) gli altri inquilini: “C’è una falsità, senza parole per la mancanza di compassione”

(Isaechia.it - venerdì 1 novembre 2024)- Dopo quanto accaduto nel corso della decima puntata del, glidella Casa hanno messo in dubbio la sincerità diGatta. A nutrire dubbi sulla genuinità dell’ex velina di Striscia la notizia non sono soltanto Javier Martinez ed Helena Prestes, che hanno subito in prima persona le conseguenze dell’improvvisa passione nata traSpolverato, ma anchegieffini come Enzo Paolo Turchi, Iago Garcia e le Non E’ La Rai. La più critica nei confronti della nuova coppia è stata però Mariavittoria Minghetti, che ha espresso un duro giudizio nei confronti di, verso la quale ha sempre palesato delle perplessità.