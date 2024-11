Franco Berrino, noto epidemiologo e divulgatore sulle buone pratiche alimentari da seguire per prevenire le malattie, ha una vitalità e un’energia invidiabili. La sua ricetta per la longevità? Ha un ingrediente «segreto» che è alla portata di tutti Vanityfair.it - Franco Berrino: «Seguo una dieta sana, pratico la meditazione quotidiana, la capacità di meravigliarmi e la curiosità acuta. Oggi, in una società che incoraggia l'arroganza, davanti a una persona timida e umile, mi commuovo» Leggi tutto su Vanityfair.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Vanityfair.it: 80 anni compiuti lo scorso aprile, il professor, noto epidemiologo e divulgatore sulle buone pratiche alimentari da seguire per prevenire le malattie, ha una vitalità e un’energia invidiabili. La sua ricetta per la longevità? Ha un ingrediente «segreto» che è alla portata di tutti

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: «Laoncologica per aiutare a rallentare la crescita del tumore»; Carboidrati, malattie cardiovascolari e tumori: il legame trae infiammazione;: «Tutti i vantaggi dei cibi bio, e come fare la spesa spendendo poco»; Approfondisci 🔍

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquisti uno di questi prodotti potremmo ricevere una commissione.

(vanityfair.it)

80 anni compiuti lo scorso aprile, il professor Franco Berrino, noto epidemiologo e divulgatore sulle buone pratiche alimentari da seguire per prevenire le malattie, ha una vitalità e un’energia invid ...

Franco Berrino: «Per dimagrire non servono diete, ma solo 4 semplici regole. Queste»

(corriere.it)

Cominciamo con una bella notizia: non funziona mettersi a dieta, togliamoci dalla schiavitù ... Al primo posto ci sono le patatine, seguono le patate, le bevande zuccherate, le carni lavorate ...

Franco Berrino: «Come dieta mediterranea e digiuno aiutano la sessualità»

(msn.com)

Sono stati i primi ricercatori che hanno dimostrato, con una sperimentazione controllata della durata di due anni in cui metà dei partecipanti erano invitati a seguire una dieta mediterranea ...

Franco Berrino, Annamaria Colao, Valter Longo: «Le nostre regole a tavola per vivere in salute e a lungo»

(corriere.it)

Berrino menziona i molti studi relativi agli ... Secondo Annamaria Colao è una risposta da considerare: «È una dieta che toglie gli zuccheri e che spinge il fisico all’utilizzo delle riserve ...