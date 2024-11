Firenze, 1 novembre 2024 – A Firenze arriva Max Giusti, è uno dei protagonisti della ricca stagione del Teatro Verdi. L’appuntamento è il 2 novembre quando calcherà il palcoscenico del teatro fiorentino per portare in scena il suo spettacolo ‘Bollicine’. Lo spettacolo, scritto dallo stesso Giusti – che cura anche la regia – con Marco Terenzi e Giuliano Rinaldi, vede in scena anche la SuperMaxBand. Max Giusti smette i panni del Marchese del Grillo e torna a indossare l’abito del mattatore. All’apice della sua maturità, personale e professionale, Max è pronto a dire le sue verità più scomode perché, se le parole sono sempre politicamente corrette, il pensiero non lo è mai. Ha scelto di intitolare il suo show Bollicine, perché da sempre accompagnano le serate più festose, i momenti in cui c’è qualcosa da brindare. Lanazione.it - Firenze, Max Giusti in scena con lo spettacolo ‘Bollicine’ Leggi tutto su Lanazione.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it:, 1 novembre 2024 – Aarriva Max, è uno dei protagonisti della ricca stagione del Teatro Verdi. L’appuntamento è il 2 novembre quando calcherà il palcoscenico del teatro fiorentino per portare inil suo. Lo, scritto dallo stesso– che cura anche la regia – con Marco Terenzi e Giuliano Rinaldi, vede inanche la SuperMaxBand. Maxsmette i panni del Marchese del Grillo e torna a indossare l’abito del mattatore. All’apice della sua maturità, personale e professionale, Max è pronto a dire le sue verità più scomode perché, se le parole sono sempre politicamente corrette, il pensiero non lo è mai. Ha scelto di intitolare il suo show Bollicine, perché da sempre accompagnano le serate più festose, i momenti in cui c’è qualcosa da brindare.

Firenze, Max Giusti in scena con ‘Bollicine’

Firenze, 16 ottobre 2024 - Max Giusti smette i panni del Marchese del ... con le immancabili bollicine. In scena insieme a lui ci sarà la SuperMaxBand, un’orchestra dal vivo formata da Fabio ...

Max Giusti dopo 15 anni torna in tour. E sarà in tutti i teatri italiani più importanti. Si parte dal Teatro Verdi di Firenze il 2 novembre per chiudere il 16 ...

Non solo crime story, ma anche il mondo fantastico delle favole. La Compagnia delle Formiche, nata e cresciuta a Firenze, reduce da successi in tutta Italia, dopo aver debuttato al Verdi con il suo nu ...

Durante l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa, andata in onda sul Nove, Max Giusti ha offerto al pubblico un’interpretazione ... Già acclimatato alla scena, Malgioglio ha sfruttato l’occasione per dare ...