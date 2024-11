Oasport.it - F1, Piastri beffa Norris nella Sprint Qualifying: McLaren impartirà ordini di scuderia in Brasile?

(Oasport.it - venerdì 1 novembre 2024)- Dopo un andamento abbastanza lineare tra Q1, Q2 e primo tentativo del Q3, ladi Interlagos si è conclusa con un epilogo a sorpresa che rende forse ancor più intrigante lo scenario in vista della giornata di domani.ha blindato la prima fila in griglia, dimostrando una netta superiorità sul giro secco, ma sarà Oscare non Landoa partire in pole positiondel Gran Premio del2024 di F1. Il giovane talento australiano ha piazzato la zampata all’ultimo giro del venerdì, fermando il cronometro in 1’08?899 endo il compagno di squadra britannico per soli 29 millesimi dopo aver rimediato distacchi rilevanti per tutto il giorno. La priorità del team di Woking è quella di conservare la leadership nel Mondiale costruttori sulla Ferrari, non mettendo da parte però il sogno di conquistare anche il titolo piloti con