morti tra cui 5 bambini il bilancio di un'esplosione avvenuta a Mastung, un distretto della provincia del Belucistan nel Pakistan sud-occidentale. L'attentato aveva come obiettivo un furgone della polizia vicino al quale è stato fatto Esplodere un ordigno su una motocicletta. Il capo della polizia locale, Fateh Mohammad, ha dichiarato che un risciò a motore che trasportava scolari si trovava nelle vicinanze quando è avvenuto l'attentato: le vittime sono 5 bambini, un agente di polizia e un passante. Nessuno ha immediatamente rivendicato la responsabilità dell'attacco, ma è probabile che i sospetti ricadano sui gruppi separatisti che negli ultimi mesi hanno intensificato gli attacchi alle forze di sicurezza e ai civili. Liberoquotidiano.it - Esplode una bomba vicino a una scuola in Pakistan: 7 morti, tra cui 5 bambini Leggi tutto su Liberoquotidiano.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Liberoquotidiano.it: È di 7 itra cui 5il bilancio di un'esplosione avvenuta a Mastung, un distretto della provincia del Belucistan nelsud-occidentale. L'attentato aveva come obiettivo un furgone della poliziaal quale è stato fattore un ordigno su una motocicletta. Il capo della polizia locale, Fateh Mohammad, ha dichiarato che un risciò a motore che trasportava scolari si trovava nelle vicinanze quando è avvenuto l'attentato: le vittime sono 5, un agente di polizia e un passante. Nessuno ha immediatamente rivendicato la responsabilità dell'attacco, ma è probabile che i sospetti ricadano sui gruppi separatisti che negli ultimi mesi hanno intensificato gli attacchi alle forze di sicurezza e ai civili.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Pakistan, attentato contro campagna vaccinazione antipolio.a una scuola: 7 morti tra cui; Pakistan,contro poliziaa una scuola: sette morti tra cui cinque bambini - LaPresse; Pakistan, 7 morti in un'esplosionea una scuola: 5 sono bambini; Attentato in Pakistan,a una scuola: sette morti, cinque sono bambini; Pakistan,unaa una scuola: 7 morti, tra cui 5 bambini; Giappone,della Seconda guerra mondialein pista nell'aeroporto di Miyazaki: la deflagrazione poco dopo il decollo di un aereo; Approfondisci 🔍

Pakistan, bomba esplode vicino a scuola: 7 morti

(notizie.it)

Nelle scorse ore, una vera e propria tragedia è avvenuta in Pakistan. Si tratta di un’esplosione avvenuta nella provincia sud-occidentale del Belucistan: un attacco terroristico che non è ancora stato ...

Pakistan, attentato contro campagna vaccinazione antipolio. Bomba esplode vicino a una scuola: 7 morti tra cui 5 bambini

(msn.com)

Almeno 7 persone, tra cui 5 bambini e un agente di polizia, sono rimaste uccise e altre 17 sono i feriti in un'esplosione avvenuta nella provincia sud-occidentale del Belucistan, ...

Pakistan, bomba contro polizia esplode vicino a una scuola: sette morti tra cui cinque bambini

(lapresse.it)

Una potente bomba attaccata a una motocicletta è esplosa vicino a un veicolo che trasportava agenti di polizia nel Pakistan sud-occidentale, uccidendo sette ...

Pakistan, esplode una bomba vicino a una scuola: 7 morti, tra cui 5 bambini

(stream24.ilsole24ore.com)

(LaPresse) E' di 7 i morti tra cui 5 bambini il bilancio di un'espolosione avvenuta a Mastung, un distretto della provincia del Belucistan ...