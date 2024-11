candidata alla presidenza della Regione Emilia - Romagna Elena Ugolini, sarà protagonista ad un incontro pubblico sul territorio Faentino, l'incontro è aperto a tutti. Saranno presenti i candidati al Consiglio Regionale di Faenza, Massimo Zoli e di Alfonsine Cristina Ravennatoday.it - Elezioni regionali, incontro a Faenza con la candidata Elena Ugolini Leggi tutto su Ravennatoday.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ravennatoday.it: Sabato 2 novembre laalla presidenza della Regione Emilia - Romagna, sarà protagonista ad unpubblico sul territorio Faentino, l'è aperto a tutti. Saranno presenti i candidati al Consiglio Regionale di, Massimo Zoli e di Alfonsine Cristina

Elezioni Regionali 2025: dove si vota e quando? L’elenco

(termometropolitico.it)

Elezioni Regionali 2025: con l'Umbria si chiude il giro di tornate per il 2024. Quali regioni saranno chiamate alle urne l’anno prossimo?

Elezioni regionali: oggi incontro a Sanremo di Fratelli d’Italia con Giovanni Donzelli

(imperiapost.it)

alla presenza dei candidati di Fratelli d’Italia per le Elezioni regionali Domenica alle ore 17.30, presso la sala Roof 3 del Teatro Ariston, la Segreteria provinciale di Fratelli d’Italia ha ...

Elezioni Emilia Romagna, l’incontro tra Ugolini, de Pascale e Confindustria: quali sono le proposte

(msn.com)

Alla Fondazione Fashion research Italy sono state presentate ai candidati di centrodestra e centrosinistra le priorità per il futuro della Regione. La presidente Sassi: “Obiettivo: collaborazione tra ...

Liguria: elezioni regionali confermate, spostati alcuni seggi

(ansa.it)

Le elezioni regionali in Liguria si svolgeranno regolarmente domani dalle 7 alle 23 e dopodomani dalle 7 alle 15. A seguito dell'ondata di maltempo che ha colpito la Liguria alcuni seggi in zone a ris ...