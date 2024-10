Liberoquotidiano.it - "È successo qualcosa nello spogliatoio dopo la partita": Milan-Napoli, il retroscena esplosivo

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Liberoquotidiano.it: Qualcuno salvi il Diavolo dall'inferno. Sembra paradossale, visto che in teoria dovrebbe essere il suo habitat naturale. E, invece, si è trasformato in un ambiente claustrofobico che rischia di soffocare qualsiasi ambizione per la stagione 2023/24. Nel pre-di, poi, Antonio Conte ci ha messo pure il carico, ammettendo che “il cartello lavori in corso vale più per il, visti i 22 punti di differenza dell'ultimo campionato. Fonseca è partito da una base più solida”. Quindi, è tutta colpa dell'allenatore portoghese, che rischia di perdere il treno Scudetto ed uscire anche dalla Champions League? Di sicuro i risultati non lo aiutano: 12 partite giocate, Champions inclusa, e 5 sconfitte, con 16 gol subiti in totale.