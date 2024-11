Difficoltà tecniche e politiche: il comizio di Trump a Warren prima delle elezioni - Facebook WhatsApp Twitter Donald Trump ha affrontato una giornata di Difficoltà nel suo comizio a Warren, in Michigan, a pochi giorni dalle elezioni del 5 novembre. Il candidato repubblicano ha condiviso alcune lamentele relative al suo aspetto fisico e alla qualità del microfono utilizzato durante l’evento, mentre si rivolgeva a un pubblico entusiasta. La frustrazione estetica di Trump Durante il comizio, Trump non ha potuto fare a meno di notare la sua chioma dorata, esprimendo un certo disappunto. “Sto studiando i miei capelli, non stanno benissimo oggi ma chi se ne importa,” ha dichiarato, quasi rivolgendosi a se stesso mentre si guardava negli schermi laterali del palco. Questa affermazione, apparentemente leggera, ha fatto ridere i sostenitori e ha aggiunto un tocco di umanità al suo discorso. Gaeta.it - Difficoltà tecniche e politiche: il comizio di Trump a Warren prima delle elezioni Leggi tutto su Gaeta.it (Gaeta.it - venerdì 1 novembre 2024)- Facebook WhatsApp Twitter Donaldha affrontato una giornata dinel suo, in Michigan, a pochi giorni dalledel 5 novembre. Il candidato repubblicano ha condiviso alcune lamentele relative al suo aspetto fisico e alla qualità del microfono utilizzato durante l’evento, mentre si rivolgeva a un pubblico entusiasta. La frustrazione estetica diDurante ilnon ha potuto fare a meno di notare la sua chioma dorata, esprimendo un certo disappunto. “Sto studiando i miei capelli, non stanno benissimo oggi ma chi se ne importa,” ha dichiarato, quasi rivolgendosi a se stesso mentre si guardava negli schermi laterali del palco. Questa affermazione, apparentemente leggera, ha fatto ridere i sostenitori e ha aggiunto un tocco di umanità al suo discorso.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Difficoltà: ildi Trump a Warren prima delle elezioni;finale per Bucci: "Ho messo la faccia in una situazione difficile"; Il solito Trump, vittimista e aggressivo, mette nel mirino Kamala; Elezioni americane: affari, politica e una civil war prefigurata; Giorgia Meloni in Abruzzo si gioca molto; Duello con Trump, Biden ammette le difficoltà ma non molla: «Non faccio più dibattiti bene come prima ma so fare questo lavoro» - Il video; Approfondisci 🔍

Jennifer Lopez critico nei confronti di Trump e sostenitore di Kamala Harris

(assodigitale.it)

Jennifer Lopez: una voce forte per Kamala HarrisDurante un recente comizio a favore di Kamala Harris a Las Vegas, Jennifer Lopez ha assunto una posizi ...

Il governo in difficoltà: «Presto nuove regole»

(ilmanifesto.it)

Richieste di informative urgenti, interrogazioni parlamentari, proposta di una commissione d’inchiesta. Le opposizioni hanno letto nella vicenda del furto dei dati, «frutto di giochi di potere tutti ...

Perché il comizio razzista di New York è un problema per i Repubblicani

(ilpost.it)

La campagna dei Democratici ha subito sfruttato il caso, facendo girare clip sui social network con i passaggi più razzisti e rabbiosi del comizio di New York. Domenica Harris ha ricevuto il ...

Trump e il comizio di New York, tra volgarità e sessismo

(informazione.it)

Tuttavia, il comizio si è trasformato in un simbolo ... che ha avuto qualche difficoltà nel strapparsi la maglietta, un gesto che è diventato un simbolo della sua carriera.