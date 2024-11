Quotidiano.net - Devastazione a Valencia . I morti superano quota 150: "Si scava senza sosta nel fango"

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Quotidiano.net: La guerra adesso per l’Esercito spagnolo è solo contro il tempo. Ore, minuti, secondi preziosi che passano e soffocano le fiebili speranze di trovare ancora in vita le decine di dispersi sotto l’acqua e ildell’alluvione Dama abbattutasi sulla Comunità autonomana e su altre zone della parte orientale della Spagna fra martedì e mercoledì. Più di mille soldati delle unità di soccorso iberiche stanno facendo squadra con gli operatori di emergenza localndo nelalla ricerca dei sopravvissuti ad una tragedia che, giorno dopo giorno, assume connotati sempre più devastanti: la conta deiè salita a 158, 155 dei quali nella sola regione diche vanno ad aggiungersi alle vittime in Andalusia e Castilla-LaMancha.